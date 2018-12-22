В Набережных Челнах на бульваре Кереселидзе зажгли огни на новогодней елке

СЕГОДНЯ 13:39 2018-12-22T13:39:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Набережных Челнах в субботу, 22 декабря, прошло торжественное открытие новогодней елки на бульваре Кереселидзе. На мероприятии выступали лучшие солисты и творческие коллективы центра подростково-молодежных клубов, детской музыкальной школы №3, школ №23 и 40, одного из молодежных центров, а также жители микрорайона.

Перед тем, как на елке зажглись огни, к горожанам с поздравительной речью обратилась заместитель главы администрации Автозаводского района города Елена Альмухаметова. Она поздравила всех пришедших с наступающим Новым годом и напомнила, что этот праздник несет с собой теплоту, надежду и веру в исполнение самых заветных желаний.

Помимо всего этого, в ходе мероприятия были подведены итоги конкурса фигур «Новогодняя фантазия». Победители и участники были награждены сладкими подарками и памятными сувенирами соответственно.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен