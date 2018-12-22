2018-12-22T13:39:23+03:00
Общество

В Набережных Челнах на бульваре Кереселидзе зажгли огни на новогодней елке

К горожанам с поздравительной речью обратилась заместитель главы администрации Автозаводского района Елена Альмухаметова
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В ходе мероприятия были подведены итоги конкурса фигур «Новогодняя фантазия»В ходе мероприятия были подведены итоги конкурса фигур «Новогодняя фантазия»Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Набережных Челнах в субботу, 22 декабря, прошло торжественное открытие новогодней елки на бульваре Кереселидзе. На мероприятии выступали лучшие солисты и творческие коллективы центра подростково-молодежных клубов, детской музыкальной школы №3, школ №23 и 40, одного из молодежных центров, а также жители микрорайона.

Перед тем, как на елке зажглись огни, к горожанам с поздравительной речью обратилась заместитель главы администрации Автозаводского района города Елена Альмухаметова. Она поздравила всех пришедших с наступающим Новым годом и напомнила, что этот праздник несет с собой теплоту, надежду и веру в исполнение самых заветных желаний.

Помимо всего этого, в ходе мероприятия были подведены итоги конкурса фигур «Новогодняя фантазия». Победители и участники были награждены сладкими подарками и памятными сувенирами соответственно.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане открылась ледовая переправа Аракчино – Верхний Услон
В Татарстане начнет работу новая система вывоза твердых бытовых отходов
В Нижнекамске прошла церемония прощания с художником Владимиром Никольским
В Казани спасли собаку, которая два дня выла в колодце
В Татарстане спасатели получили сообщение об оторвавшейся льдине с рыбаками
В Чувашии сотрудник полиции помог слабовидящей девушке вернуться домой
С 29 декабря в Казани начнется "КышДаКар-фест"
У ТОСЭР "Зеленодольск" появилось три новых резидента
24 декабря на двух улицах Кировского района Казани отключат воду
Татарстан приобрел выставочный комплекс Kazan Expo за 9,5 миллиарда рублей
Из Казани могут запустить прямой поезд до Симферополя
В Чувашии из-за очередного смертельного наезда на «проклятом» переходе возбудили уголовное дело
Казани предложили стать побратимом Туркестана
МЧС Татарстана: в 2018 в республике утонуло 96 человек
До конца 2018 года к ТОСЭР "Набережные Челны" присоединятся еще три компании
Новый год-2019 в Чебоксарах: где купить елку
Утром 22 декабря в Татарстане местами ожидается туман
Прокуратура Татарстана проверит информацию о казанской школе, где дети вынуждены учиться в спортзале
Айзиль, Джея, Эрия и Глафира попали в топ редких имен Казани
Минэкономики Татарстана: в 2018 году в республике 95 инновационных проектов получили более 340 миллионов рублей
В столице Татарстана открыли «Окно в Казань»