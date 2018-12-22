В Казани спасли собаку, которая два дня выла в колодце

СЕГОДНЯ 12:41 2018-12-22T13:13:40+03:00

Животное провело в заточении два дня и все это время сильно выло Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В пятницу, 21 декабря, в МЧС Татарстана поступил звонок. На том конце провада спасателям сообщили, что на улице Исаева под трейлером в колодец провалилась собака.

Спасатели оперативно прибыли на указанное место. На дне двухметрового колодца и правда лаял пес. Его освобождение не заняло много времени.

Как оказалось, животное провело в заточении два дня и все это время сильно выло.

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