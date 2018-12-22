2018-12-22T13:13:40+03:00
Общество

В Казани спасли собаку, которая два дня выла в колодце

Инцидент произошел на улице Исаева
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Животное провело в заточении два дня и все это время сильно вылоЖивотное провело в заточении два дня и все это время сильно вылоФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В пятницу, 21 декабря, в МЧС Татарстана поступил звонок. На том конце провада спасателям сообщили, что на улице Исаева под трейлером в колодец провалилась собака.

Спасатели оперативно прибыли на указанное место. На дне двухметрового колодца и правда лаял пес. Его освобождение не заняло много времени.

Как оказалось, животное провело в заточении два дня и все это время сильно выло.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане открылась ледовая переправа Аракчино – Верхний Услон
В Татарстане начнет работу новая система вывоза твердых бытовых отходов
В Нижнекамске прошла церемония прощания с художником Владимиром Никольским
В Набережных Челнах на бульваре Кереселидзе зажгли огни на новогодней елке
В Татарстане спасатели получили сообщение об оторвавшейся льдине с рыбаками
В Чувашии сотрудник полиции помог слабовидящей девушке вернуться домой
С 29 декабря в Казани начнется "КышДаКар-фест"
У ТОСЭР "Зеленодольск" появилось три новых резидента
24 декабря на двух улицах Кировского района Казани отключат воду
Татарстан приобрел выставочный комплекс Kazan Expo за 9,5 миллиарда рублей
Из Казани могут запустить прямой поезд до Симферополя
В Чувашии из-за очередного смертельного наезда на «проклятом» переходе возбудили уголовное дело
Казани предложили стать побратимом Туркестана
МЧС Татарстана: в 2018 в республике утонуло 96 человек
До конца 2018 года к ТОСЭР "Набережные Челны" присоединятся еще три компании
Новый год-2019 в Чебоксарах: где купить елку
Утром 22 декабря в Татарстане местами ожидается туман
Прокуратура Татарстана проверит информацию о казанской школе, где дети вынуждены учиться в спортзале
Айзиль, Джея, Эрия и Глафира попали в топ редких имен Казани
Минэкономики Татарстана: в 2018 году в республике 95 инновационных проектов получили более 340 миллионов рублей
В столице Татарстана открыли «Окно в Казань»