В Казани спасли собаку, которая два дня выла в колодце
Инцидент произошел на улице Исаева
Животное провело в заточении два дня и все это время сильно вылоФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В пятницу, 21 декабря, в МЧС Татарстана поступил звонок. На том конце провада спасателям сообщили, что на улице Исаева под трейлером в колодец провалилась собака.
Спасатели оперативно прибыли на указанное место. На дне двухметрового колодца и правда лаял пес. Его освобождение не заняло много времени.
Как оказалось, животное провело в заточении два дня и все это время сильно выло.
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