2018-12-22T11:42:30+03:00
Общество

В Татарстане спасатели получили сообщение об оторвавшейся льдине с рыбаками

На месте выяснилось, что помощь никому не требуется
Алина ГАБДУЛИНА
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В ЗПСО №6 отмечают, что лед на нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС еще очень тонкийВ ЗПСО №6 отмечают, что лед на нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС еще очень тонкийФото: Андрей КОПАЛОВ
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Утром в субботу, 22 декабря, в МЧС Татарстана позвонил мужчина и сообщил, что на нижнем бьефе плотины, со стороны Елабуги, оторвало льдину с рыбаками. По словам очевидца, в беде оказалось не менее 14 человек.

Когда на место оперативно прибыли сотрудники зонально-поискового спасательного отряда №6, они действительно увидели большое количество рыбаков, но в помощи никто не нуждался - льдина не оторвалась. Однако, увидев спасателей, 14 мужчин поспешно покинули место лова.

В ЗПСО №6 отмечают, что лед на нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС еще очень тонкий.

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