2018-12-22T10:32:03+03:00
Общество

В Чувашии сотрудник полиции помог слабовидящей девушке вернуться домой

Инцидент произошел еще летом, но известно о нем стало только сейчас
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МВД по ЧувашииФото: пресс-служба МВД по Чувашии
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На днях на имя министра внутренних дел Чувашии генерал-майора Сергея Несякина пришло благодарственное письмо от одной из жительниц Чебоксар. Именно из него стало известно о благродном поступке одного из лейтенантов полиции.

Выяснилось, что в один из летних вечером сотрудник Управления по вопросам миграции МВД лейтенант полиции Андрей Смирнов уже возращался к себе домой, когда встретил соседку, которая сообщила ему, что нашла у подъезда чьи-то вещи. Среди них Смирнов обнаружил мобильный телефон. Мужчина включил аппарат и на него сразу же поступил входящий звонок.

Звонившая женщина рассказала, что вещи принадлежат ее 26-летней дочери. Девушка плохо видит и не ориентируется в пространстве. Недавно она вышла из дому и пропала.

Выслушав встревоженную мать, Смирнов сел в личный автомобиль и отправился на поиски девушки.

Он несколько часов ездил по дворам пока не заметил пропавшую. Лейтенант отвез домой. «Огромное спасибо вашему сотруднику за реальное спасение человека», - сказано в письме.

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