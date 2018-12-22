В Чувашии сотрудник полиции помог слабовидящей девушке вернуться домой
На днях на имя министра внутренних дел Чувашии генерал-майора Сергея Несякина пришло благодарственное письмо от одной из жительниц Чебоксар. Именно из него стало известно о благродном поступке одного из лейтенантов полиции.
Выяснилось, что в один из летних вечером сотрудник Управления по вопросам миграции МВД лейтенант полиции Андрей Смирнов уже возращался к себе домой, когда встретил соседку, которая сообщила ему, что нашла у подъезда чьи-то вещи. Среди них Смирнов обнаружил мобильный телефон. Мужчина включил аппарат и на него сразу же поступил входящий звонок.
Звонившая женщина рассказала, что вещи принадлежат ее 26-летней дочери. Девушка плохо видит и не ориентируется в пространстве. Недавно она вышла из дому и пропала.
Выслушав встревоженную мать, Смирнов сел в личный автомобиль и отправился на поиски девушки.
Он несколько часов ездил по дворам пока не заметил пропавшую. Лейтенант отвез домой. «Огромное спасибо вашему сотруднику за реальное спасение человека», - сказано в письме.