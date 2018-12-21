2018-12-21T18:03:16+03:00
Экономика

Татарстан приобрел выставочный комплекс Kazan Expo за 9,5 миллиарда рублей

Изначально деньги были получены из федерального бюджета на проведение мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани в 2019 году
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что министерство земельных и имущественных отношений Татарстана приобрело международный выставочный центр «Kazan Expo». На эти цели было потрачено порядка 9,5 миллиардов рублей, которые ранее республике выделили из федерального бюджета. Изначально деньги были получены на проведение мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани в 2019 году.

Соответствующий контракт был заключен в среду, 19 декабря. Согласно ему Татарстан купил три корпуса выставочного центра общей площадью около 77 тысяч квадратных метров. Все помещения оборудованы для проведения чемпионата. Помимо этого в собственность республики перешла транспортная и инженерная инфраструктура центра.

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