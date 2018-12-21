С 29 декабря в Казани начнется "КышДаКар-фест"

СЕГОДНЯ 19:10 2018-12-21T19:10:24+03:00

В ходе него будут работать около 30 торговых точек с новогодними елочными украшениями и не только

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29 декабря в Казани начнет свою работу "КышДаКар-фест". В рамках него на главных пешеходных улицах города разместятся торговые точки с новогодними елочными украшениями, подарками, сувенирами ручной работы и свежей продукцией местных фермеров. В общей сложности их должно быть порядка 30.

Мэрия Казани отмечает, что среди участников мероприятия будут именитые производители национальной фермерской продукции и дизайнеры. Прогуливаясь вдоль товарных рядом, казанцы смогут увидеть волшебство превращения молока в сыр.

Известно, что с 29 по 31 декабря ярмарка будет проводиться возле подземного перехода по улице Петербургская, а со 2 по 7 января она переместится за здание Академии наук Татарстана на улице Баумана. "КышДаКар-фест" будет работать ежедневно с 12.00 до 21.00.

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