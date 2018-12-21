2018-12-21T18:53:15+03:00
Экономика

У ТОСЭР "Зеленодольск" появилось три новых резидента

На ней скоро начнут обрабатывать металлические изделия и изготавливать полимерную арматуру, а также мягкие контейнеры
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В пятницу, 21 декабря, стали известны новые компании-резиденты территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Зеленодольск". Заседание комиссий по рассмотрению заявок прошло в Доме Правительства под председательством премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.

В ходе обсуждения были выбраны следующие проекты: "Производство полимерной арматуры для систем тепло, газо- и водоснабжения", "Создание производственного комплекса по обработке металлических изделий" и "Строительство в Татарстане нового завода по выпуску мягких контейнеров (биг-бегов)". В общей сложности на этих предприятиях будет создано 168 новых рабочих мест.

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