В Чувашии из-за очередного смертельного наезда на «проклятом» переходе возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:26 2018-12-21T17:26:09+03:00

В конце сентября там, например, сбили сразу трех человек, выжили только двое

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Спустя почти неделю после смертельного наезда на нерегулируемом пешеходном переходе около дома №25 на улице Советской в Новочебоксарске было возбуждено уголовное дело.

Его главный и единственный фигурант – 25-летний водитель. 15 декабря около 16.00 молодой человек, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21074, видимо отвлекся от дороги.

Фото: МВД Чувашии

В этот момент дорогу по «зебре» переходила 69-летняя женщина со своей 9-летней внучкой. В последний момент бабушка успела оттолкнуть девочку в сторону. Пенсионерку сбила машина. От полученных травм женщина скончалась в машине «скорой» по пути в больницу.

- На время следствия молодому человеку запрещено выезжать за пределы республики и соблюдать другие ограничения, установленные судом, - сообщают в МВД Чувашии.

В ведомстве также отмечают, что это не первый смертельный наезд на данном переходе. Он словно проклят. Так, 28 сентября там иномарка сбила сразу трех пешеходов. Один из них скончался на месте ДТП.