2018-12-21T17:40:03+03:00
Общество

Из Казани могут запустить прямой поезд до Симферополя

В столице Татарстана существенно увеличивают географию железнодорожных направлений
Владимир КРУПСКИЙ
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Дата старта рейсов из Татарстана в Крым пока не известна.Дата старта рейсов из Татарстана в Крым пока не известна.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани серьезно взялись за расширение географии железнодорожных направлений. Так, только в декабре текущего года появились два новых поезда - в Ташкент и Минск. Также, незадолго до этого, возобновили сообщение по железной дороге и с Самарой.

Останавливаться на этом в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана не намерены. Так, уже прорабатывается вопрос об открытии железнодорожного рейса, который напрямую свяжет Казань с Симферополем.

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