Из Казани могут запустить прямой поезд до Симферополя

СЕГОДНЯ 17:40 2018-12-21T17:40:03+03:00

Дата старта рейсов из Татарстана в Крым пока не известна. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Изменить размер текста: A A

В Казани серьезно взялись за расширение географии железнодорожных направлений. Так, только в декабре текущего года появились два новых поезда - в Ташкент и Минск. Также, незадолго до этого, возобновили сообщение по железной дороге и с Самарой.

Останавливаться на этом в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана не намерены. Так, уже прорабатывается вопрос об открытии железнодорожного рейса, который напрямую свяжет Казань с Симферополем.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен