2018-12-21T18:33:39+03:00
Общество

24 декабря на двух улицах Кировского района Казани отключат воду

Ее не будет ровно сутки
Алина ГАБДУЛИНА
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Подача воды в квартиры возобновится в 9.00 во вторник, 25 декабряПодача воды в квартиры возобновится в 9.00 во вторник, 25 декабряФото: Евгений ЛЕВЧЕНКО
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В ближайший понедельник, 24 декабря, в 9.00 в нескольких домах Кировского района Казани отключат воду. Причиной отключения МУП "Водоканал" называет подключение водопровода многосекционного жилого комплекса к централизованным сетям водоснабжения.

В итоге краны пересохнут у жильцов дома №32 по улице Поперечно-Базарная и нечетных домов от №105 до №115 по улице Герцена.

Подача воды в квартиры должна возобновиться ровно через сутки в 9.00 во вторник, 25 декабря.

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