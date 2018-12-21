24 декабря на двух улицах Кировского района Казани отключат воду
Ее не будет ровно сутки
Подача воды в квартиры возобновится в 9.00 во вторник, 25 декабряФото: Евгений ЛЕВЧЕНКО
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В ближайший понедельник, 24 декабря, в 9.00 в нескольких домах Кировского района Казани отключат воду. Причиной отключения МУП "Водоканал" называет подключение водопровода многосекционного жилого комплекса к централизованным сетям водоснабжения.
В итоге краны пересохнут у жильцов дома №32 по улице Поперечно-Базарная и нечетных домов от №105 до №115 по улице Герцена.
Подача воды в квартиры должна возобновиться ровно через сутки в 9.00 во вторник, 25 декабря.
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