24 декабря на двух улицах Кировского района Казани отключат воду

СЕГОДНЯ 18:33 2018-12-21T18:33:39+03:00

Подача воды в квартиры возобновится в 9.00 во вторник, 25 декабря Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Ее не будет ровно сутки

Изменить размер текста: A A

В ближайший понедельник, 24 декабря, в 9.00 в нескольких домах Кировского района Казани отключат воду. Причиной отключения МУП "Водоканал" называет подключение водопровода многосекционного жилого комплекса к централизованным сетям водоснабжения.

В итоге краны пересохнут у жильцов дома №32 по улице Поперечно-Базарная и нечетных домов от №105 до №115 по улице Герцена.

Подача воды в квартиры должна возобновиться ровно через сутки в 9.00 во вторник, 25 декабря.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен