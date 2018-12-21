МЧС Татарстана: в 2018 в республике утонуло 96 человек

СЕГОДНЯ 16:43 2018-12-21T16:43:07+03:00

Об этом на итоговой коллегии чрезвычайного ведомства региона сообщил его глава Рафис Хабибуллин

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В эту пятницу, 21 декабря, прошло заседание итоговой коллегии МЧС Татарстана. На нем его глава Рафис Хабибуллин сообщил, что в 2018 году в республике утонуло 96 человек. При этом количество жертв водной стихии с каждым годом в регионе становится все меньше. Для сравнения – в 2013-ом утонуло 185 человек.

Так, в этот купальный сезон благодаря созданным в Татарстане 58 постам силами ОСВОДа было спасено 27 человек.

При этом глава МЧС Татарстана отметил, что хуже всего безопасность на воде обеспечена в семи районах республики: Алексеевском, Зеленодольском, Тукаевском, Елабужском, Пестречинском, Тетюшском и Кайбицком.

Сейчас же, на время зимы, в местах массового выхода рыбаков на лед, как и в прежние года, выставлены спасательные посты временного характера. По словам Хабибуллина, спасено 42 человека, проведено 350 патрулирований и 6 тысяч бесед с населением.

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