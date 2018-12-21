2018-12-21T16:30:26+03:00
Экономика

До конца 2018 года к ТОСЭР "Набережные Челны" присоединятся еще три компании

Они будут производить сварной решетчатый настил, скоростные гусеничные вездеходы и компоненты для грузовых автомобилей
Алина ГАБДУЛИНА
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21 декабря состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок на вхождение в территорию21 декабря состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок на вхождение в территориюФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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До конца текущего года количество резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Набережные Челны» увеличится до 37 предприятий.

Так, 21 декабря на заседании комиссии по рассмотрению заявок на вхождение в территорию было одобрено три проекта.

Так, в ТОСЭР татарстанского Автограда собираются производить сварной решетчатый настил. Известно, что объем инвестиций здесь составит 90 миллионов рублей. В штат предприятия примут 55 человек.

Помимо этого, здесь начнется серийное производство универсальных скоростных гусеничных вездеходов. На запуск предприятия потребуется 90 миллионов рублей. В дальнейшем на нем будет работать 51 человек.

На обоих предприятиях средняя зарплата составит порядка 36 тысяч рублей.

И, наконец, третьим проектом стал завод по созданию компонентов для грузовых автомобилей. В него инвестируют 125 миллионов рублей. Работать здесь будет 31 человек со средней зарплатой в 61 тысячу рублей.

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