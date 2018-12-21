2018-12-21T17:01:30+03:00
Общество

Казани предложили стать побратимом Туркестана

С такой инициативой выступил аким Туркестанской области Казахстана Жансеит Туймебаев
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Наиля ГАЛИМОВА.Фото: Наиля ГАЛИМОВА.
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У Казани может появиться еще один город-побратим - казахстанский Туркестан. Этот вопрос обсудили на встрече аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев и полномочный представитель Татарстана в Казахстане Денис Валеев.

- Мы приступили к возрождению и модернизации Туркестана, как духовно-культурного центра Тюркского мира и Центральной Азии. Перед нами в этом направлении стоят большие задачи. Между Туркестанской областью и Республикой Татарстан есть все перспективы для наращивания взаимовыгодного производственного, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также внедрении IT-технологий в сферах ЖКХ, туризма, транспорта и безопасности, - заявил Туймебаев.

Денис Валеев выразил готовность наладить сотрудничество с Туркестанской областью во многих сферах.

Отметим, что у Казани уже есть город-побратим в Казахстане - Астана. Еще с одним крупным городом, Алматы, столица Татарстана является официальными партнерами.

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