2018-12-21T15:50:36+03:00
Общество

Утром 22 декабря в Татарстане местами ожидается туман

К понедельнику обещают потепление до -6 градусов
Олег ЛУГОВОЙ
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На дорогах будет гололедица.На дорогах будет гололедица.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, ночью и утром 22 декабря на территории республики местами ожидается туман. Кроме того, в эту субботу в отдельных районах сохранятся гололедно-изморозевые отложения.

Ветер обещают умеренный. Днем максимальные значения температуры воздуха будут в отметках от -8 до -13 градусов (в Казани от -8 до -10). На дорогах все та же гололедица.

Что же касается грядущего воскресенья, то 23 декабря по прогнозам ночью в Татарстане пройдет небольшой снег, утром и днем он будет идти в большинстве районов при этом местами будет наблюдаться метель, но слабая. Максимум, что в светлое время суток покажут столбики термометров так это от -7 до -12 градусов.

Стоит отметить, что согласно данным Гидрометцентра Татарстана, на следующий день, 24 декабря, в республике потеплеет – будет от -1 до -6 градусов. Вот только ветер местами будет сильный с порывами до 15-20 м/с.

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