Новый год-2019 в Чебоксарах: где купить елку
Радостная новость для всех жителей Чебоксар, которые хотят украсить свой дом к Новому году, установив живую елку. Так, в столице Чувашии официально открылись елочные базары. Они будут работать до 31 декабря.
В Калининском районе:
улица Гагарина, 29;
улица Калинина, 100;
проспект Тракторостроителей, ТД «Шупашкар»;
проспект Тракторостроителей, 71.
В Ленинском районе:
улица Ильбекова, 7/2;
Эгерский бульвар, 47;
улица Хузангая, 22.
В Московском районе:
улица Афанасьева, торговый дворик;
улица Энтузиастов, в районе остановки «ДК «Салют»;
улица Энтузиастов, 31;
улица Эльгера, торговый комплекс;
проспект Московский, 40;
в районе остановки «улица Ахазова»;
улица Университетская, в районе магазина «Европа».
Следует отметить, что в Чебоксарах регулярно проводятся рейды, выявляющие точки незаконной продажи контрафактных ёлок, так что горожанам советуют покупать деревья только на официальных площадках.
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