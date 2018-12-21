2018-12-21T16:12:43+03:00
Дом. Семья

Новый год-2019 в Чебоксарах: где купить елку

В преддверии Нового года-2019 в столице Чувашии заработали 14 площадок по продаже хвойной красавицы
Владимир КРУПСКИЙ
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Базары будут работать до 31 декабря.Базары будут работать до 31 декабря.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Радостная новость для всех жителей Чебоксар, которые хотят украсить свой дом к Новому году, установив живую елку. Так, в столице Чувашии официально открылись елочные базары. Они будут работать до 31 декабря.

В Калининском районе:

улица Гагарина, 29;

улица Калинина, 100;

проспект Тракторостроителей, ТД «Шупашкар»;

проспект Тракторостроителей, 71.

В Ленинском районе:

улица Ильбекова, 7/2;

Эгерский бульвар, 47;

улица Хузангая, 22.

В Московском районе:

улица Афанасьева, торговый дворик;

улица Энтузиастов, в районе остановки «ДК «Салют»;

улица Энтузиастов, 31;

улица Эльгера, торговый комплекс;

проспект Московский, 40;

в районе остановки «улица Ахазова»;

улица Университетская, в районе магазина «Европа».

Следует отметить, что в Чебоксарах регулярно проводятся рейды, выявляющие точки незаконной продажи контрафактных ёлок, так что горожанам советуют покупать деревья только на официальных площадках.

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