Прокуратура Татарстана проверит информацию о казанской школе, где дети вынуждены учиться в спортзале

СЕГОДНЯ 15:27 2018-12-21T15:27:08+03:00

По мнению родителей, учреждение набрало больше учеников, чем может разместить в классах

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Все началось с фотографий, выложенных в соцсети. На них видно, что дети вместо классов учатся в спортзале, коридоре – тетрадки на коленках, ноутбук учителя на полу.

Как оказалось, речь идет о казанской школе №114. Напомним, «Комсомолка» связалась с одним из родителей, чей ребенок учится в таких условиях. По словам женщины, из-за этого дети постоянно болеют и жалуются на боли в спине.

По ее версии, все дело в том, что школа набрала учеников больше, чем может разместить в классах - 562 ребенка вместо положенных 325.

На вопрос одного из родителей, комитет по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Татарстана ответил, что расширить площадь учреждения или построить дополнительный корпус возможностей нет. В связи со сложившейся ситуацией в следующем учебном году в школу №114 планируют набрать не более двух первых классов.

Вопросом также заинтересовались в прокуратуре Татарстана. Там решили проверить нарушаются ли в данной школе права учащихся при организации учебного процесса.