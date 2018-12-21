2018-12-21T15:27:08+03:00
Общество

Прокуратура Татарстана проверит информацию о казанской школе, где дети вынуждены учиться в спортзале

По мнению родителей, учреждение набрало больше учеников, чем может разместить в классах
Поделиться:
Решили проверить нарушаются ли в данной школе права учащихся при организации учебного процесса.Решили проверить нарушаются ли в данной школе права учащихся при организации учебного процесса.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Все началось с фотографий, выложенных в соцсети. На них видно, что дети вместо классов учатся в спортзале, коридоре – тетрадки на коленках, ноутбук учителя на полу.

Как оказалось, речь идет о казанской школе №114. Напомним, «Комсомолка» связалась с одним из родителей, чей ребенок учится в таких условиях. По словам женщины, из-за этого дети постоянно болеют и жалуются на боли в спине.

По ее версии, все дело в том, что школа набрала учеников больше, чем может разместить в классах - 562 ребенка вместо положенных 325.

На вопрос одного из родителей, комитет по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Татарстана ответил, что расширить площадь учреждения или построить дополнительный корпус возможностей нет. В связи со сложившейся ситуацией в следующем учебном году в школу №114 планируют набрать не более двух первых классов.

Вопросом также заинтересовались в прокуратуре Татарстана. Там решили проверить нарушаются ли в данной школе права учащихся при организации учебного процесса.

Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
До конца 2018 года к ТОСЭР "Набережные Челны" присоединятся еще три компании
Новый год-2019 в Чебоксарах: где купить елку
Утром 22 декабря в Татарстане местами ожидается туман
Айзиль, Джея, Эрия и Глафира попали в топ редких имен Казани
Минэкономики Татарстана: в 2018 году в республике 95 инновационных проектов получили более 340 миллионов рублей
В столице Татарстана открыли «Окно в Казань»
В Татарстане спасатели помогли замерзавшей в заглохшей машине семье с трехлетним ребенком
В 2019 году в Татарстане в полную готовность приведут порядка 900 бомбоубежищ и противорадиационных укрытий
В Казани посетители и сотрудники бара пытались связать буйного посетителя
В Чувашии два гаишника, которые вымогали взятку у пьяного водителя, заплатят штрафы по 1,4 миллиона рублей
В центре Казани "Хаммер" на летней резине протаранил дорожные ограждения
8 эйсов Нгапета помогли казанскому "Зениту" одолеть "Кнак" в Лиге Чемпионов
В Казани среди детей ищут новых ведущих на федеральный телеканал
Учителя в Татарстане больше не будут сдавать ЕГЭ
В Казани замминистра обороны России представили новый вертолет МИ-38Т
В Набережных Челнах при пожаре на стройбазе пострадал пенсионер
В Казани Госавтоинспекция разыскивает очевидцев: в салоне автобуса травмировалась пассажирка
Из-за аварии ограничено движение на трассе "Йошкар-Ола-Зеленодольск"
В Чувашии официально открыта ледовая переправа через реку Сура
В Чебоксарах девушку ударило током, когда она садилась в троллейбус
В Татарстане в исправительную колонию пытались доставить наркотики с помощью арбалета
В Чувашии общественник выследил угнанную машину, и преследовал ее до приезда сотрудников ДПС
21 декабря в казанском парке Победы откроют каток
Мэр Казани на сдаче объекта на улице Роторная для обманутых дольщиков: «Этим домом мы прошли экватор»
В Марий Эл оператора котельной нашли мертвым в конвейере
На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park