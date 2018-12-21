Айзиль, Джея, Эрия и Глафира попали в топ редких имен Казани

СЕГОДНЯ 14:58 2018-12-21T14:58:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Как следует из данных ЗАГСа столицы Татарстана, на прошедшей недели в городе было зарегистрировано рождение 394 детей. Причем из них 198 это мальчики, а 196 – девочки.

Стоит отметить, что в этот раз вес самого миниатюрного ребенка недели был зафиксирован на отметке всего 680 граммов, а самый богатырский – 4 750 граммов.

По итогам отчетного периода составлен и рейтинг самых популярных имен, которыми жители Казани нарекали своих новорожденных детей. Так, в этот раз в него вошли: София, Амир, Алина, Арина, Карим, Анна, Роман, Тимур, Лия и Алиса.

В список же самых редких по окончании недели попали: Аглая, Белла, Умар, Айзиль, Джея, Эрия, Глафира, Устиния, Эмилиана, Доминик и Сайдаш.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен