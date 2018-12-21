Минэкономики Татарстана: в 2018 году в республике 95 инновационных проектов получили более 340 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:49 2018-12-21T14:49:27+03:00

В 2019-ом могут выделить еще больше денег

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В эту пятницу, 21 декабря, на пресс-конференции и.о. замглавы Минэкономики Татарстана Индира Киреева сообщила, что в 2018 году учрежденный правительством России Фонд содействия инновациям в качестве поддержки выделил 95 республиканским проекта более 340 миллионов рублей.

Так, речь идет о 5 начинаниях, которые попали в программу «Коммерциализация» - 52 миллиона рублей, 54 проекта попали в программу «Умник» - по 500 тысяч рублей каждому, а по программе «Старт» 21 начинанию было выделено 66,8 миллиона рублей. Подавляющее число проектов относится к ИТ-сфере.

Индира Киреева призывает татарстанцев более активно пользоваться поддержкой Фонда содействия инновациям. Тем более, что в 2019 году он сможет выделить больше денег. Бюджет Фонда увеличили в два раза, и он будет более 10 миллиардов рублей.

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