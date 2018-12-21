В столице Татарстана открыли «Окно в Казань»
Новый арт-объект установили на территории Старо-Татарской слободы
Фото: Марат Мугинов
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В столице Татарстана на улице Каюма Насыри, что в Старо-Татарской слободе, появился новый арт-объект - «Окно в Казань».
Он высотой в 2,5 метра выполнен из сосны и представляет собой оконный резной наличник. Его прототипом стал наличник одного из купеческих домов.
Авторы арт-объекта планируют украсить такими окнами каждый район города.
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