В столице Татарстана открыли «Окно в Казань»

СЕГОДНЯ 14:02 2018-12-21T14:02:10+03:00

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В столице Татарстана на улице Каюма Насыри, что в Старо-Татарской слободе, появился новый арт-объект - «Окно в Казань».

Он высотой в 2,5 метра выполнен из сосны и представляет собой оконный резной наличник. Его прототипом стал наличник одного из купеческих домов.

Авторы арт-объекта планируют украсить такими окнами каждый район города.

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