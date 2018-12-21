В Татарстане спасатели помогли замерзавшей в заглохшей машине семье с трехлетним ребенком

СЕГОДНЯ 13:58 2018-12-21T13:58:37+03:00

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Минувшим вечером около 21.00 татарстанские спасатели получили сообщение о том, что на 938-м километре трассы Москва-Уфа заглох автомобиль "Мицубиси". У иномарки закончился бензин. Меж тем, в машине находились три человека - 35-летний мужчина, его 31-летняя супруга и их 3-летний ребенок.

Погода на улице была не из приятных. Мороз был градусов под 20. Возможности согреться у семьи не было. К счастью, спасатели подоспели вовремя. Они напоили замерзших людей горячим чаем и сопроводили до ближайшей заправки.

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