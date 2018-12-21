В 2019 году в Татарстане в полную готовность приведут порядка 900 бомбоубежищ и противорадиационных укрытий

СЕГОДНЯ 13:38 2018-12-21T13:38:17+03:00

Всего же в Татарстане существует 1 104 защитных укрытия. Фото: Павел КЛОКОВ

Об этом на итоговой коллегии МЧС республики сообщил глава ведомства Рафис Хабибуллин

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В эту пятницу, 21 декабря, в Казани на итоговой коллегии МЧС Татарстана глава чрезвычайного ведомства Рафис Хабибуллин сообщил, что в 2019 году в республике в полную готовность запланировано привести порядка 900 бомбоубежищ и противорадиационных укрытий. Это около 80% от числа всех подобных объектов на территории региона.

Как отметил Хабибуллин, в настоящий момент проверку могли бы пройти лишь 64% объектов или примерно 700 убежищ.

Всего же в Татарстане существует 1 104 защитных укрытия. К ним также относят подвальные и «заглубленные» зоны. Бомбоубежищ в республике 655, а противорадиационных укрытый – 449.

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