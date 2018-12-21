В Казани посетители и сотрудники бара пытались связать буйного посетителя

СЕГОДНЯ 13:15 2018-12-21T13:15:24+03:00

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ЧП произошло еще 18 декабря на одной из улиц Казани, но об этом известно стало только сейчас. Поздно вечером сотрудников ЧОП "Дельта" вызвали в бар, расположенный в одном из домов. Когда дежурный экипаж прибыл на место, то обнаружил разромленный бар и группу мужчин, которые пытались утихомирить и связать агрессивного мужчину крупного телосложения.

Чоповцы пришли им на помощь, и надели на руки сопротивляющегоя незнакомца наручники. Но и скованный ими он продолжал вести себя неадекватно: выкрикивал бессмысленные фразы, ругался и угрожал. Сотрудники и посетители бара рассказали, что мужчина, предположительно, находящийся под наркотиками, перевернул в заведении все верх дном, а также кидался на людей. Тогда очевидци, скооперировавшись, и попытались его утихомирить, вызвав при этом сотрудников ЧОП.

- Патрульный компании по факту данного происшествия вызвал полицию и передал нарушителя в руки правоохранителей, - сообщили в пресс-службе ЧОП.