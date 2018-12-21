В центре Казани "Хаммер" на летней резине протаранил дорожные ограждения

СЕГОДНЯ 12:23 2018-12-21T12:23:57+03:00

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ДТП произошло в ночь на 21 декабря в центре Казани на перекрестке улиц Пушкина, Профсоюзная, Проспект Универсиады. Автомобиль "Хаммер" протаранил дорожное ограждение, снес его несколько пролетов, и только тогда сумел остановиться.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Приехавшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции Казани составили админстративный протокол. По их версии, водитель превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел на обочину, где и протаранил ограждение. Вероятно, причиной ДТП стало и то, что на колесах автомобиля была летняя резина - водитель не "переобул" внедорожник по погодным условиям.

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