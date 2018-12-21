В Чувашии два гаишника, которые вымогали взятку у пьяного водителя, заплатят штрафы по 1,4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:58 2018-12-21T12:58:11+03:00

Сначала водитель обещал дать взятку, но в итоге обманул гаишников. Тогда полицейские сами пришли к нему домой. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Суд в Алатыре признал виновными в получении взятки двух экс-сотрудников Госавтоинспекции Чувашии.

Так, в ночь на 12 августа два тогда еще действующих сотрудника ГИБДД адержали пьяного водителя. Мужчина вину свою признал и пообещал до 19 августа заплатить гаишникам взятку, если они его сейчас отпустят. Полицейские поверили на слово, и даже протокол о нарушении не составили.

Но водитель их обманул. Тогда рассерженые гаишники пришли к нему домой и предупредили -если 1 сентября он не передаст им деньги, то они поставят его автомобиль на спецстоянку, а затем продадут.

Мужчина обратился в правоохранительные органы, и когда два злоумышленника отправили к нему ничего не знающего посредника за деньгами, то его задержали.

- Злоумышленники признаны виновными в "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей.