2018-12-21T12:01:27+03:00
Спорт

8 эйсов Нгапета помогли казанскому "Зениту" одолеть "Кнак" в Лиге Чемпионов

Для победы татарстанскому клубу потребовались четыре партии
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ВК "Зенит".Фото: ВК "Зенит".
Изменить размер текста:

Казанский "Зенит" после победы в Кубке России на матче Лиги Чемпионов в Бельгии представл несколько в необычном составе. Максим Михайлов, Александр Бутько и Мэттью Андерсон остались в резерве, а Алексея Самойленко не включили в заявку на матч. Более того, пост тренера занял Алексей Вербов, а Владимир Алекно довольствовался ролью его советника.

Первая партия полностью прошла под диктовку "Зенита". Казанцы сразу ушли в отрыв и спокойно выиграли 25:18. Второй же сет прошел уже по сценарию "Кнака". Бельгийцы взяли партию - 25:20.

Третий сет казанцы начали отменно, поведя в счете 12:5. Однако затем последовал провал и бельгийцы сравняли счет - 16:16. Все решалось в самой концовке. Крепче нервы оказались у "Зенита" - 25:23.

В четвертой партии "Кнак" пытался сопротивляться, но слово взял Эрвин Нгапет. Серия эйсов француза принесла казанцам победу - 25:19 в партии и 3:1 в матче. К слову, именно Нгапет стал самым результативным игроком матча, набрав 21 очко. 8 из них при помощи эйсов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Казани "Хаммер" на летней резине протаранил дорожные ограждения
В Казани среди детей ищут новых ведущих на федеральный телеканал
Учителя в Татарстане больше не будут сдавать ЕГЭ
В Казани замминистра обороны России представили новый вертолет МИ-38Т
В Набережных Челнах при пожаре на стройбазе пострадал пенсионер
В Казани Госавтоинспекция разыскивает очевидцев: в салоне автобуса травмировалась пассажирка
Из-за аварии ограничено движение на трассе "Йошкар-Ола-Зеленодольск"
В Чувашии официально открыта ледовая переправа через реку Сура
В Чебоксарах девушку ударило током, когда она садилась в троллейбус
В Татарстане в исправительную колонию пытались доставить наркотики с помощью арбалета
В Чувашии общественник выследил угнанную машину, и преследовал ее до приезда сотрудников ДПС
21 декабря в казанском парке Победы откроют каток
Мэр Казани на сдаче объекта на улице Роторная для обманутых дольщиков: «Этим домом мы прошли экватор»
В Марий Эл оператора котельной нашли мертвым в конвейере
На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park