8 эйсов Нгапета помогли казанскому "Зениту" одолеть "Кнак" в Лиге Чемпионов

СЕГОДНЯ 12:01 2018-12-21T12:01:27+03:00

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Казанский "Зенит" после победы в Кубке России на матче Лиги Чемпионов в Бельгии представл несколько в необычном составе. Максим Михайлов, Александр Бутько и Мэттью Андерсон остались в резерве, а Алексея Самойленко не включили в заявку на матч. Более того, пост тренера занял Алексей Вербов, а Владимир Алекно довольствовался ролью его советника.

Первая партия полностью прошла под диктовку "Зенита". Казанцы сразу ушли в отрыв и спокойно выиграли 25:18. Второй же сет прошел уже по сценарию "Кнака". Бельгийцы взяли партию - 25:20.

Третий сет казанцы начали отменно, поведя в счете 12:5. Однако затем последовал провал и бельгийцы сравняли счет - 16:16. Все решалось в самой концовке. Крепче нервы оказались у "Зенита" - 25:23.

В четвертой партии "Кнак" пытался сопротивляться, но слово взял Эрвин Нгапет. Серия эйсов француза принесла казанцам победу - 25:19 в партии и 3:1 в матче. К слову, именно Нгапет стал самым результативным игроком матча, набрав 21 очко. 8 из них при помощи эйсов.