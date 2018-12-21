Учителя в Татарстане больше не будут сдавать ЕГЭ
Его заменят на другой вид тестирования
Учителя будут сдавать тесты перед курсами повышения квалификации.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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"Учительский ЕГЭ", который наделал немало шума в Татарстане в прошлые годы, больше проводиться не будет. Об этом заявил первый замминистра образования РТ Ильсур Хадиуллин. По его словам, экзамен, который некоторые татарстанские педагоги восприняли в штыки, заменят на иную проверку.
По словам замминистра, перед курсами повышения квалификации, которые ежегодно проходят тысячи педагогов, им будет предлагаться тестирование, по результатам которого будут выявлены сильные и слабые стороны учителей.
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