В Казани замминистра обороны России представили новый вертолет МИ-38Т
Стали известны сроки поставки первого вертолета МИ-38Т, которые по заказу министерство обороны России сейчас собирается на Казанском вертолетном заводе. Винтокрылую машину сдадут в эксплуатацию летом 2019 года. Об этом стало известно во время визита на завод заместителя министра обороны Алексей Криворучко.
Он отметил, что вертолет получился с достойными, хорошими характеристиками, он перспективен и оборонное ведомство после получения двух запланированных машин рассмотрит вопрос о серийной поставке геликоптеров в Вооруженые Силы России.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»