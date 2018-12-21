В Казани замминистра обороны России представили новый вертолет МИ-38Т

СЕГОДНЯ 11:06 2018-12-21T11:11:48+03:00

Во время испытаний вертолета Фото: Из материалов пресс-службы

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Стали известны сроки поставки первого вертолета МИ-38Т, которые по заказу министерство обороны России сейчас собирается на Казанском вертолетном заводе. Винтокрылую машину сдадут в эксплуатацию летом 2019 года. Об этом стало известно во время визита на завод заместителя министра обороны Алексей Криворучко.

Он отметил, что вертолет получился с достойными, хорошими характеристиками, он перспективен и оборонное ведомство после получения двух запланированных машин рассмотрит вопрос о серийной поставке геликоптеров в Вооруженые Силы России.

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