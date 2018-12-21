В Набережных Челнах при пожаре на стройбазе пострадал пенсионер
ЧП произошло 20 декабря, в четверг, днем на территории строительной базы на улице Товарной в Набережных Челнах. По предварительным данным, в результате неосторожного обращения с огнем загорелась бытовка, в которой находился 69-летний сторож.
Мужчина предпринимал попытки самостоятельно потушить огнем, но не справился. Завершили тушение строения пожарные.
В результате пожара пенсионер получил травмы - у него множественные ожоги рук, головы, спины. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.
На месте пожара работали все экстренные службы города.
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