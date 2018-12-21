2018-12-21T09:49:54+03:00
Происшествия

В Казани Госавтоинспекция разыскивает очевидцев: в салоне автобуса травмировалась пассажирка

Водитель с места происшествия уехал
Лика ИСАЕВА
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В салоне автобуса упала пассажиркаВ салоне автобуса упала пассажиркаФото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 декабря в 10.15 напротив дома №30б по улице Сафиуллина в Приволжском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, в салоне автобуса упала 47-летняя пассажирка.

Вместо того, чтобы остаться на месте, вызвать "скорую" и Госавтоинспекцию, водитель в нарушение правил дорожного движения с места происшествия скрылся.

- В результате падения пострадавшая получила сложные переломы рук, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. - Мы просим очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам:5-333-819, 5-333-848.

Водителю за оставление места ДТП гроит лишение водительских прав на срок до 1,5 лет или административный арест на срок 15 суток.

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