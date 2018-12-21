Из-за аварии ограничено движение на трассе "Йошкар-Ола-Зеленодольск"
Волго-Вятское доруправление сообщает, что в связи с массовой аварией на участке дороги, пролегающей в Татарстане, введено ограничение движения для автомобилей.
Временное ограничение коснулось на обходе городов Зеленодольск и Волжск автомобильной дороги А-295 Йошкар-Ола-Зеленодольск-автомобильная дорога М-7"Волга".
Движение осуществляется по региональной дороге Р-175, через города Зеленодольск и Волжск.
Как сообщили в УГИБДД МВД Татарстана, в результате столкновения трех автомашин пострадали пять человек.
- На данный момент восстанавливается движение, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.
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