2018-12-21T09:17:40+03:00
Происшествия

Из-за аварии ограничено движение на трассе "Йошкар-Ола-Зеленодольск"

Автомобили отправляют по объездным путям
Лика ИСАЕВА
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На дороге временно ограничили движение.На дороге временно ограничили движение.Фото: Из материалов пресс-службы
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Волго-Вятское доруправление сообщает, что в связи с массовой аварией на участке дороги, пролегающей в Татарстане, введено ограничение движения для автомобилей.

Временное ограничение коснулось на обходе городов Зеленодольск и Волжск автомобильной дороги А-295 Йошкар-Ола-Зеленодольск-автомобильная дорога М-7"Волга".

Движение осуществляется по региональной дороге Р-175, через города Зеленодольск и Волжск.

Как сообщили в УГИБДД МВД Татарстана, в результате столкновения трех автомашин пострадали пять человек.

- На данный момент восстанавливается движение, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

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