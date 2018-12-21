В Казани среди детей ищут новых ведущих на федеральный телеканал
Ребятам предлагают представлять необычный прогноз погоды
Фото: Соцсети
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17 и 18 января в Казани пройдет прослушивание телеведущих для нового федерального телеканала «Супер». Дети, которые пройдут кастинг могут попасть в новую - самую умилительную программу на телевидении «Прогнозик погодки».
На отбор приглашают детей от 3 до 6 лет, естественно вместе с родителями. Для прослушивания необходим опрятный внешний вид и разборчивая речь. Проект выйдет на телеэкраны уже в начале 2019 года.
«Прогнозик погодки» - уникальный проект, где детям дошкольного возраста со всей страны предлагают рассказать о прогнозе погоды, обьяснить что такое переменная облачность и откуда она берется.