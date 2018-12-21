В Казани среди детей ищут новых ведущих на федеральный телеканал

СЕГОДНЯ 11:41 2018-12-21T11:41:59+03:00

Изменить размер текста: A A

17 и 18 января в Казани пройдет прослушивание телеведущих для нового федерального телеканала «Супер». Дети, которые пройдут кастинг могут попасть в новую - самую умилительную программу на телевидении «Прогнозик погодки».

На отбор приглашают детей от 3 до 6 лет, естественно вместе с родителями. Для прослушивания необходим опрятный внешний вид и разборчивая речь. Проект выйдет на телеэкраны уже в начале 2019 года.

«Прогнозик погодки» - уникальный проект, где детям дошкольного возраста со всей страны предлагают рассказать о прогнозе погоды, обьяснить что такое переменная облачность и откуда она берется.