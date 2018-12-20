Мэр Казани на сдаче объекта на улице Роторная для обманутых дольщиков: «Этим домом мы прошли экватор»

20 Дек. 18:35 2018-12-20T18:35:33+03:00

Он имеет номер 27 и вместил в себя 180 квартир [фото]

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В этот четверг в Казани был сдан очередной дом для обманутых дольщиков в ЖК «Симфония». Под номером 27 на улице Роторная он вмещает в себя 180 квартир.

Строительство этого 19-этажного дома стартовало еще в 2014 году и должно было быть завершено в 2016-ом. Однако работа встала из-за банкротства застройщика – ООО «Фон-Ривьера».

Фото: metshin.ru

В итоге пришлось достраивать другим. Это удалось сделать менее чем за год. В итоге дом №27 на улице Роторная стал 15-м по счету из 30 остальных проблемных.

- Я уже думал, что никогда не будет обманутых дольщиков. Но из-за «Фона», «Свея» и всех этих схем мы получили еще 30 проблемных объектов. Этим домом мы прошли экватор, - отметил в этот четверг мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с будущими новоселами. - Мы говорили, что сдадим в ноябре. Если бы один из ваших дольщиков не подал в суд, сдали бы дом еще в октябре.

Четвертый дом в ЖК «Симфония» планируют сдать летом 2019 года.

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