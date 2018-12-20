2018-12-20T17:15:53+03:00
Общество

Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале

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Фото открытки.Фото открытки.
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Давно не получали открыток? Настоящих, рисованных, без всякой компьютерной графики, как в далекие времена! Не пропустите особый праздничный номер «Комсомольской правды», который выйдет 26 декабря. В нем вас ждет эксклюзивная новогодняя открытка. У кого-то она вызовет легкий приступ ностальгии, а кто-то просто удивится, ощутив совершенно другой «открыточный дух», какого не встретишь на открыточных стойках нашего времени.

Уникальную открытку для спецтиража предоставил наш партнер - Центральный детский музей открытки в Санкт-Петербурге, в коллекции которого около полумиллиона открыток со всего света, в том числе старинных, дореволюционных.

Что делать с этим милым нежданным подарком? Вот пара-тройка идей:

1. Можно написать на ней пожелания самому себе или список желаний на 2019 год и запрятать подальше. Найдете лет так через десять - будет интересно почитать.

2. Выберите одного из своих друзей или подруг и напишите, что вы цените в нем больше всего, как он украсил собой вашу жизнь. Отправьте открытку, даже если она не успеет дойти к Новому году. Ручаемся - ваша открытка точно затмит собой полчища электронных посланий из Ватсапа или Фейсбука и запомнится другу надолго.

3. Поиграйте в «Елки» и пустите открытку в путь по миру, попросив первого получателя переслать ее дальше. А вдруг когда-нибудь она вернется к вам, обогнув весь мир?

Итак, 26 декабря, праздничный номер от «Комсомолки». Открывайте и находите свою открытку.

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