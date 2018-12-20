В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку

20 Дек. 16:51 2018-12-20T16:51:32+03:00

При этом экс-правоохранитель получил реальный срок, а его подельник – условный

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Экс-следователь ОП «Гвардейский» Казани 33-летний Марат Усманов и 60-летний экс-адвокат Шамиль Хаялетдинов, в зависимости от роли каждого, были признаны виновными в покушении на посредничество во взяточничестве и покушении на получение взятки.

Так, в 2017 году, тогда еще будучи полицейским, Усманов предложил подозреваемому в мошенничестве заключить договор с адвокатом Хаялетдиновым. А после договорился с защитником взять с клиента 300 тысяч рублей за прекращение дела и разделить эти деньги.

Адвокат от имени Усманова сообщил об этом предложении подозреваемому. А если тот не заплатит, то его отправят под стражу и привлекут к ответственности по другому уголовному делу, а также вызовут на допрос мать.

Но мужчина выбрал третий путь и сообщил обо всем в ФСБ. Так, что в феврале 2018 года после передачи денег полицейский и адвокат были задержаны.

- В итоге суд приговорил Усманова к 4 годам колонии строгого режима, а Хаялетдинова – к 4 годам лишения свободы условно, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

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