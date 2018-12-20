В Чувашии общественник выследил угнанную машину, и преследовал ее до приезда сотрудников ДПС

20 Дек. 19:07 2018-12-20T19:07:39+03:00

В итоге задержали не только лишенного прав водителя, но и одного из его пассажиров

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Целая детективная история с хорошим финалом произошла в Чувашии 19 декабря. Жительница Канаша заявила об угоне своей иномарки "Toyota Yaris". Информацию о розыске автомобиля передали сотрудникам ДПС МВД Чувашии и общественникам, помогающим инспекторам ГИБДД.

Один из них и обнаружил на дороге разыскиваемую иномарку. Мужчина тут же сообщил об этом полицейским и стал преследовать угонщика. Все это время он передвал правоохранителям информацию о передвижении машины. В итоге ее вместе с сидевшим за рулем мужчиной задержали.

Угонщик оказался лишен водительских прав за употребление наркотиков и состоит на учете в наркологии. При этом оказалось, что автомобиль он похитил у собственной матери. Но на этом все не закончилось. В салоне иномарки помимо водителя были обнаружены пассажиры. Один из мужчин оказывается был в розыске по подозрению в совершении преступления.

В итоге, можно сказать, что благодаря общественнику у полицейских получился двойной "улов".

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