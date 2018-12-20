2018-12-20T16:37:35+03:00
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На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов

Это молодые люди, которые проявили себя на олимпиадах, конкурсах и региональных этапах чемпионата рабочих профессий
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба правительства ТатарстанаФото: пресс-служба правительства Татарстана
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На льготных условиях по программе "Посетитель" на мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills-2019 в Казань приедет порядка 70 тысяч школьников и студентов в возрасте от 14 до 19 лет.

В частности, это будут молодые люди из регионов России, которые хорошо проявили себя на олимпиадах, конкурсах и региональных этапах чемпионата рабочих профессий. Их проживание в столице Татарстана будет оплачено из бюджета тех субъектов, откуда они приедут. Во время мероприятия, с 22 по 27 августа 2019 года, ребята смогут поучаствовать во всех мастер-классах.

Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова и отметила, что программа "Посетитель" была создана для того, чтобы привлечь внимание людей к престижу рабочих профессий.

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