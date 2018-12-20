В Чебоксарах девушку ударило током, когда она садилась в троллейбус

20 Дек. 19:50 2018-12-20T19:50:36+03:00

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Сообщается, что 10 декабря в Чебоксарах 23-летняя девушка садилась в троллейбус, когда ее неожиданно ударило током. После чего она обратилась за медицинской помощью. Правда, информация об этом появилась лишь недавно. Сначала в одной из социальных сетей, а после - на сайте следственного комитета Чувашии.

Последний сейчас проводит мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

- В ходе проверки следователи также дадут правовую оценку действиям руководства и иных лиц организации-перевозчика на предмет соответствия услуг по перевозке пассажиров, оказывавшихся данной организацией, предъявляемым требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает следственный комитет по Чувашии.

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