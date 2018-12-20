В Татарстане в исправительную колонию пытались доставить наркотики с помощью арбалета
Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии №8, что в татарстанском Альметьевске, получили информацию о том, что в ближайшие дни осужденным попытаются перебросить наркотики. Около учреждения вместе с полицейскими была устроена засада.
В итоге в один поздних вечеров к колонии подъехали на легковом автомобиле два жителя Заинска. Они попытались с помощью арбалета через забор доставить стрелу с наркотиками. "Стрелков" задержали.
На изъятой стреле около хвостового оперения были привязаны два свертка с амфетамином (1,44 грамма ), марихуаной (3,57 грамма), гашишем (14,12 грамма) и героином (1,26 грамма). Кроме того, при осмотре машины, на которой приехали задержанные, под сиденьем также обнаружили сверток с наркотиками - 56,9 грамма марихуаны. Сообщает УФСИН Татарстана.
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