2018-12-20T19:20:30+03:00
Происшествия

В Татарстане в исправительную колонию пытались доставить наркотики с помощью арбалета

Двух стрелков задержали сотрудники УФСИН республики
Лика ИСАЕВА
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С места происшествия - изъятый арбалетС места происшествия - изъятый арбалетФото: Из материалов пресс-службы
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Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии №8, что в татарстанском Альметьевске, получили информацию о том, что в ближайшие дни осужденным попытаются перебросить наркотики. Около учреждения вместе с полицейскими была устроена засада.

В итоге в один поздних вечеров к колонии подъехали на легковом автомобиле два жителя Заинска. Они попытались с помощью арбалета через забор доставить стрелу с наркотиками. "Стрелков" задержали.

На изъятой стреле около хвостового оперения были привязаны два свертка с амфетамином (1,44 грамма ), марихуаной (3,57 грамма), гашишем (14,12 грамма) и героином (1,26 грамма). Кроме того, при осмотре машины, на которой приехали задержанные, под сиденьем также обнаружили сверток с наркотиками - 56,9 грамма марихуаны. Сообщает УФСИН Татарстана.

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