В Татарстане в исправительную колонию пытались доставить наркотики с помощью арбалета

20 Дек. 19:20 2018-12-20T19:20:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии №8, что в татарстанском Альметьевске, получили информацию о том, что в ближайшие дни осужденным попытаются перебросить наркотики. Около учреждения вместе с полицейскими была устроена засада.

В итоге в один поздних вечеров к колонии подъехали на легковом автомобиле два жителя Заинска. Они попытались с помощью арбалета через забор доставить стрелу с наркотиками. "Стрелков" задержали.

На изъятой стреле около хвостового оперения были привязаны два свертка с амфетамином (1,44 грамма ), марихуаной (3,57 грамма), гашишем (14,12 грамма) и героином (1,26 грамма). Кроме того, при осмотре машины, на которой приехали задержанные, под сиденьем также обнаружили сверток с наркотиками - 56,9 грамма марихуаны. Сообщает УФСИН Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен