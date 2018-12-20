21 декабря в казанском парке Победы откроют каток

20 Дек. 18:50 2018-12-20T18:50:51+03:00

Рядом с ним разместится и прокат тюбингов

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В пятницу, 21 декабря, в казанском парке Победы состоится открытие катка. Он разместится непосредственно на озере, то есть будет иметь натуральное покрытие. А рядом будет работать прокат тюбингов.

Известно, что на катке будет звучать новогодняя музыка и разместятся несколько кафе, в которых можно будет согреться. Помимо этого, дети на льду смогут бесплатно воспользоваться приспособлением "помощник фигуриста".

Открытие катка намечено на 19.00.

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