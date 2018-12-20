2018-12-20T15:39:17+03:00
Общество

В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков

Рустам Минниханов также, в частности, поднимет вопрос и об снижении ставок ипотечного кредитования
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: пресс-служба президента РТФото: пресс-служба президента РТ
Изменить размер текста:

В этот четверг на традиционном брифинге официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что 21 декабря, то есть уже в эту пятницу, в Москве президент Татарстана Рустам Минниханов в качестве руководителя рабочей группы Госсовета республики проведет совещание по вопросу развития рынка жилья и формирования комфортной городской среды.

На совещании глава региона выступит модератором в обсуждении, в частности, проблем обманутых дольщиков и вопроса о снижении ставок ипотечного кредитования.

Официальный представитель Казанского Кремля также пояснила, что с 1 июля 2019 года средства участников долевого строительства будут помещаться на специальный банковский счет. С которого застройщик может забрать деньги только когда закончит возводить дом. Если застройщик обанкротится, средства вернут дольщикам. Если банк рухнет, то по страховке последние могут получить максимальный размер возмещения в 10 миллионов рублей за одну квартиру.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах девушку ударило током, когда она садилась в троллейбус
В Татарстане в исправительную колонию пытались доставить наркотики с помощью арбалета
В Чувашии общественник выследил угнанную машину, и преследовал ее до приезда сотрудников ДПС
21 декабря в казанском парке Победы откроют каток
Мэр Казани на сдаче объекта на улице Роторная для обманутых дольщиков: «Этим домом мы прошли экватор»
В Марий Эл оператора котельной нашли мертвым в конвейере
На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей