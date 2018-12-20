В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков

20 Дек. 15:39 2018-12-20T15:39:17+03:00

Рустам Минниханов также, в частности, поднимет вопрос и об снижении ставок ипотечного кредитования

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В этот четверг на традиционном брифинге официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что 21 декабря, то есть уже в эту пятницу, в Москве президент Татарстана Рустам Минниханов в качестве руководителя рабочей группы Госсовета республики проведет совещание по вопросу развития рынка жилья и формирования комфортной городской среды.

На совещании глава региона выступит модератором в обсуждении, в частности, проблем обманутых дольщиков и вопроса о снижении ставок ипотечного кредитования.

Официальный представитель Казанского Кремля также пояснила, что с 1 июля 2019 года средства участников долевого строительства будут помещаться на специальный банковский счет. С которого застройщик может забрать деньги только когда закончит возводить дом. Если застройщик обанкротится, средства вернут дольщикам. Если банк рухнет, то по страховке последние могут получить максимальный размер возмещения в 10 миллионов рублей за одну квартиру.

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