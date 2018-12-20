Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку

20 Дек. 14:55 2018-12-20T16:00:57+03:00

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В Верховном суде Татарстана по уголовному делу по убийству казанских пенсионерки и нумизмата прошли прения сторон. Напомним, 51-летнего Юрия Гаврилюка и его 27-летнего сына Кирилла Гаврилюка, приехавших с Украины, присяжные уже признали виновными.

На основании этого гособвинитель предложил приговорить Юрия Гаврилюка к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима, а его сына-подельника к 19 годам колонии строгого режима.

Этот семейный дуэт сначала в 2015 году застрелил пенсионерку, похитив у нее 50 тысяч рублей, а потом уже в 2017-ом так же убили и местного нумизмата, забрав у него монеты стоимостью более 705 тысяч рублей.

При обыске у отца и сына было найдено более 140 патронов иностранного производства и пустой магазин от пистолета ПСМ. Боеприпасы старший из Гаврилюков привез после очередной поездки на Украину. Кроме того, младшего Гаврилюка присяжные признали виновными еще и в краже комплектующих с трансформаторной подстанции на 200 тысяч рублей.

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