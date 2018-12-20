Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019

20 Дек. 14:18 2018-12-20T14:18:27+03:00

В этот четверг в столицу Татарстана прибыл заместитель Министра обороны России Алексей Криворучко

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20 декабря Алексей Криворучко посетил Казанский авиационный завод им. Горбунова. Заместитель Министра обороны России прибыл в столицу Татарстана, чтобы проинспектировать создание дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М. Данное боевое воздушное судно уже практически готово. Высокий гость посетил испытание двигателей самолета, которые оснастили новой системой управления. Эта модернизация позволит увеличить дальность полета.

Также в этот четверг стало известно, что свой первый полет Ту-22М3М в Казани совершит до Нового года-2019. По итогам опытно-конструкторских работ будет принято решение о серийном выпуске самолета.

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