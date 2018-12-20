Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей

20 Дек. 16:17 2018-12-20T16:17:26+03:00

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В Казани состоялся очередной благотворительный аукцион. Главным лотом на нем была картина, подписанная звездами отечественной эстрады, приезжавших на гала-концерт проекта "Добрая Волна-2018", который прошел в Казани в конце ноября. Так, в частности, на картине появились подписи Филиппа Киркорова, Валерии, Игоря Крутого и Тимура Родригеза.

В итоге произведением с этими автографами продали за 50 тысяч рублей. Все средства переданы в благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой, помогающий детям в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Всего в аукционе приняло участие 10 человек, начальная цена лота составила 10 тысяч рублей, один шаг на первом этапе оценивался в тысячу рублей, после – в 3 тысячи рублей.

- Это реальный вклад, который пойдет на помощь тяжелобольным детям. Спасибо вам огромное! Благие дела не забываются никогда, продолжайте творить добро, - поблагодарил покупателя картины председатель правления благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

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