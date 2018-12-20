20 Дек. 14:38 2018-12-20T14:38:56+03:00

Он попал в объектив камеры видеонаблюдения [видео]

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18 декабря в Бугульме на улице Клубная неизвестный поджег автомобиль «ВАЗ «21134», который был совершен 18 декабря на улице Клубная.

В результате чего у машины огонь деформировал капот, также полностью выгорел двигатель и часть салона. Сумма причиненного ущерба составила 150 тысяч рублей.

Полицейские изъяли с места происшествия записи камер наружного видеонаблюдения. При их изучении они вышли на подозреваемого в этом поджоге и задержали. 30-летнего уже ранее судимого жителя Бугульмы поместили в изолятор временного содержания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/683132" frameborder="0"></iframe> В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля.

- Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание за это составляет до 5 лет лишения свободы, - сообщают в МВД Татарстана.

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