В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
18 декабря в Бугульме на улице Клубная неизвестный поджег автомобиль «ВАЗ «21134», который был совершен 18 декабря на улице Клубная.
В результате чего у машины огонь деформировал капот, также полностью выгорел двигатель и часть салона. Сумма причиненного ущерба составила 150 тысяч рублей.
Полицейские изъяли с места происшествия записи камер наружного видеонаблюдения. При их изучении они вышли на подозреваемого в этом поджоге и задержали. 30-летнего уже ранее судимого жителя Бугульмы поместили в изолятор временного содержания.
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля.
- Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание за это составляет до 5 лет лишения свободы, - сообщают в МВД Татарстана.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен