Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России

20 Дек. 13:33 2018-12-20T13:33:23+03:00

Юрий Акиньшин освобожден от должности указом Михаила Игнатьева Фото: Из материалов пресс-службы

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В четверг, 20 декабря, глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ об освобождении от должности полномочного представителя Чуваш при Президенте Российской Федерации Юрия Акиньшина. Указ вступил в законную силу со дня его подписания.

На эту должность временно назначен Александр Граблюк, до этих пор являющийся заместителем пол­номочного представителя Чувашии при Президенте Российской Федерации.

СПРАВКА КП

В октябре 2013 года Юрий Акиньшин был уволен с должности заместителя главы Росреестра. По официальным данным , это стало возможно «по результатам служебной проверки, выявившей нарушения в сфере финансово-хозяйственной деятельности Росреестра».

До назначения на должность полномочного представителя Чувашии при Президенте Российской Федерации Акиньшин работал на должности советника министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

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