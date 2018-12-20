Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани

20 Дек. 17:02 2018-12-20T17:02:04+03:00

Воды не будет с 9.00 21 декабря до 12.00 22 декабря. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Причина в подключении двух водопроводов к сетям

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Из-за проведения работ по подключению двух водопроводов к сетям в эту пятницу краны пересохнут в некоторых домах Советского района столицы Татарстана, причем более чем на сутки.

Так, с 9.00 21 декабря до 12.00 22 декабря воду отключат по адресам: проспект Победы, 69, 69а, 69/2, 71г, 83 (РКИБ) и в частных жилых домах по улице Родины, 37/1, 37/2.

Для тех, кто не сможет сделать на это время необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступившим заявкам, сообщает МУП «Водоканал» и приносит свои извинения за временные неудобства.

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