Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
47-летняя жительница деревни Актай Моргаушского района подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего.
Как следует из материалов уголовного дела, 13 декабря этого года у себя дома женщина во время совместного застолья по пьяни поссорилась с 40-летним мужем. В ходе конфликта супруга схватила полено и ударила им по голове благоверного. Мужчина потерял сознание и упал.
После чего, по версии следствия, его жена вместе со своим братом положили потерпевшего на кровать. Там он так и пролежал. На утро мужчина не очнулся и был госпитализирован. Однако в ночь на 16 декабря он скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы, не приходя в сознание.
- Супруга погибшего была задержана и помещена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Чувашии.
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