В Марий Эл оператора котельной нашли мертвым в конвейере
Тело 58-летнего жителя Волжска обнаружили днем 19 декабря в конвейере, по которому в котельную деревообрабатывающего предприятия города поступает щепа. Это предприятие отапливается ею.
Как погиб мужчина, почему его тело обнаружено в конвейере, и другие вопросы будут выяснять сотрудники следственного комитета Марий Эл.
- По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка, - сообщили пресс-службе ведомства. - По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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