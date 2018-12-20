В Марий Эл оператора котельной нашли мертвым в конвейере

20 Дек. 18:03 2018-12-20T18:03:23+03:00

С места происшествия Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

Тело 58-летнего жителя Волжска обнаружили днем 19 декабря в конвейере, по которому в котельную деревообрабатывающего предприятия города поступает щепа. Это предприятие отапливается ею.

Как погиб мужчина, почему его тело обнаружено в конвейере, и другие вопросы будут выяснять сотрудники следственного комитета Марий Эл.

- По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка, - сообщили пресс-службе ведомства. - По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен