20 Дек. 13:50 2018-12-20T13:50:12+03:00

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В полицию Казани обратилась 73-летняя жительница Вахитовского района города. Пенсионерка рассказала, что ее квартиру обокрали. Преступники, по ее словам, забрали весь антиквариат: старинные часы, картину и коллекцию марок. Все это горожанка оценивает в 300 тысяч рублей.

По факту квартирной кражи стражи порядка возбудили уголовное дело.

Было установлено, что дом находится в стадии выселения. Злоумышленники залезли сначала в уже пустующую квартиру, а после через балкон проникли к пенсионерке. Момент того, как они уходят с украденным, попал в объективы камер видеонаблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/683111" frameborder="0"></iframe> В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей.МВД по РТ

В итоге полицейские вышли на след подозреваемых и задержали их. Это 31-летний и 49-летний жители Казани. В квартире одного из них при обыске было найдено и изъято похищенное.

- Для установления реальной стоимости похищенного имущества назначена оценочная экспертиза. 49-летнй подозреваемый отправлен под домашний арест, а 31-летний - находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщают в УМВД Казани.