"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина

20 Дек. 12:41 2018-12-20T13:44:53+03:00

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Для капитана казанского "Ак Барса" Даниса Зарипова матч против "Металлурга" был принципиальным. Он долгое время выступал за клуб из Магнитогорска, выиграв с ним два Кубка Гагарина.

В очередном матче между клубами, который прошел накануне, Зарипов забил "Магнитке", но казанцы в итоге уступили по буллитам 3:4.

- В принципе, наша игра была, мы обязаны были доводить до победы. Но это матч регулярного чемпионата, и, я считаю, это даже, может быть, полезно, что проиграли лидеру. Сейчас надо сделать правильные выводы и готовиться дальше, полчемпионата впереди, и времени достаточно, чтобы подвести себя к плей-офф, - отметил Зарипов.

Высказался Данис и о своем бывшем партнере по "Металлургу" Сергее Мозякине, который долго что-то выяснял с судьями после гола Зарипова.

- Да он всегда недоволен, у него так бывает периодически. Уже 38-й год подкрадывается, он постоянно ворчит и ворчит, по любой ситуации, если она его не устраивает, - пояснил Зарипов.

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